В Житомире разрешили перевозить по 20 пассажиров
Об этом говорится в сюжете "Суспільного", передает RegioNews.
По словам руководителя управления транспорта и связи городского совета Константина Подпокровного, такое решение приняли в связи с обращениями частных и коммунальных перевозчиков.
"На комиссии было рассмотрено предложение увеличить количество пассажиров в троллейбусах и трамваях до 20. Ждем заседания исполкома и будем выносить этот вопрос на исполком, будем выносить это решение и принимать", - сообщил он.
По словам чиновника, власти планируют физически ограничить посадочные места, чтобы люди садились через одного.
Такое решение планируют ввести с 26 марта.
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24 марта сообщалось, что в Житомирскую область поступила первая партия медицинских средств из Китая для пополнения запасов в больницах Житомирщины.
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