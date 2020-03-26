В Житомире разрешили перевозить по 20 пассажиров

В Житомире вдвое увеличили количество пассажиров, которые могут одновременно ездить в троллейбусах и трамваях города

Фото: flickr

В Житомире вдвое увеличили количество пассажиров, которые могут одновременно ездить в троллейбусах и трамваях города

Об этом говорится в сюжете "Суспільного", передает RegioNews.

По словам руководителя управления транспорта и связи городского совета Константина Подпокровного, такое решение приняли в связи с обращениями частных и коммунальных перевозчиков.

"На комиссии было рассмотрено предложение увеличить количество пассажиров в троллейбусах и трамваях до 20. Ждем заседания исполкома и будем выносить этот вопрос на исполком, будем выносить это решение и принимать", - сообщил он.

По словам чиновника, власти планируют физически ограничить посадочные места, чтобы люди садились через одного.

Такое решение планируют ввести с 26 марта.

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24 марта сообщалось, что в Житомирскую область поступила первая партия медицинских средств из Китая для пополнения запасов в больницах Житомирщины.