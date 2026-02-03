Украли генератор и сдали в ломбард: в Хмельницком объявили подозрение двум мужчинам
В Хмельницком правоохранители объявили подозрение двум мужчинам, подозреваемым в похищении генератора из продуктового магазина
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что один из фигурантов также причастен к ограблению торгового заведения.
В полицию обратились работники магазина на Львовском шоссе и сообщили об исчезновении генератора, обеспечивающего электропитание заведения. Во время обработки записей камер видеонаблюдения правоохранители установили, что преступление совершили двое мужчин в возрасте 35 и 28 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
Злоумышленники повредили металлическую конструкцию, в которой хранился генератор, загрузили его в автомобиль и впоследствии сдали в ломбард. Вырученные средства они поделили между собой и потратили.
Кроме того, один из подозреваемых на следующий день совершил грабеж в гипермаркете: мужчина взял бытовую технику и, игнорируя замечания охраны, оставил магазин, не рассчитавшись за товар. Его задержали в тот же день.
Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили обоим мужчинам о подозрении. По факту грабежа 35-летнему мужчине подозрение было объявлено ранее.
Досудебное расследование продолжается.
