00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
08:12  03 февраля
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
09:30  03 февраля
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2026, 08:44

Украли генератор и сдали в ломбард: в Хмельницком объявили подозрение двум мужчинам

03 февраля 2026, 08:44
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Хмельницком правоохранители объявили подозрение двум мужчинам, подозреваемым в похищении генератора из продуктового магазина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что один из фигурантов также причастен к ограблению торгового заведения.

В полицию обратились работники магазина на Львовском шоссе и сообщили об исчезновении генератора, обеспечивающего электропитание заведения. Во время обработки записей камер видеонаблюдения правоохранители установили, что преступление совершили двое мужчин в возрасте 35 и 28 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Злоумышленники повредили металлическую конструкцию, в которой хранился генератор, загрузили его в автомобиль и впоследствии сдали в ломбард. Вырученные средства они поделили между собой и потратили.

Кроме того, один из подозреваемых на следующий день совершил грабеж в гипермаркете: мужчина взял бытовую технику и, игнорируя замечания охраны, оставил магазин, не рассчитавшись за товар. Его задержали в тот же день.

Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили обоим мужчинам о подозрении. По факту грабежа 35-летнему мужчине подозрение было объявлено ранее.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кафе. Правоохранители задержали находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения фигуранта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкий генератор грабеж грабители мужчины магазин полиция подозрение
Ворвались в номер и избили: в Одессе трое мужчин ограбили клиента гостиницы
02 февраля 2026, 13:46
На Буковине 19-летний парень оформлял кредиты другим людям
02 февраля 2026, 12:55
В Хмельницкой области мужчина угрожал семье военного и требовал деньги
30 января 2026, 19:45
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зеленский о ночной атаке: "Москва выбирает террор и эскалацию, поэтому требуется максимальное давление"
03 февраля 2026, 09:45
Массированные обстрелы Харькова и области: один человек погиб, пятеро ранены
03 февраля 2026, 09:34
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
03 февраля 2026, 09:30
Вражеская атака на Киев: известно о пяти пострадавших
03 февраля 2026, 09:20
На Киевщине в результате российской атаки повреждены дома, пострадал мужчина
03 февраля 2026, 09:08
После ночной атаки более тысячи домов в Киеве остались без тепла
03 февраля 2026, 08:55
Массированная ракетно-дроновая атака по Одесщине: более 50 тысяч человек остались без света
03 февраля 2026, 08:48
РФ снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно
03 февраля 2026, 08:34
В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры
03 февраля 2026, 08:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »