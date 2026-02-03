После ночной атаки более тысячи домов в Киеве остались без тепла
Количество домов без теплоснабжения в Киеве в результате ночной атаки врага возросло до 1 170
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, больше всего пострадали Дарницкий и Днепровский районы.
Коммунальщики и энергетики уже приступили к восстановительным работам. В домах, где тепло отсутствует раньше, ремонтные работы также продолжаются.
Напомним, в ночь на 3 февраля российские военные атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Пострадали три человека. Под прицелом врага находились 5 районов столицы.
