00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
08:12  03 февраля
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
09:30  03 февраля
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
03 февраля 2026, 08:48

Массированная ракетно-дроновая атака по Одесщине: более 50 тысяч человек остались без света

03 февраля 2026, 08:48
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 3 февраля враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесщине. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением.

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Как отметил чиновник, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Напомним, ночью 3 февраля российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК. Существенно пострадало оборудование.

Одесская область война обстрелы ракетный удар беспилотники
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зеленский о ночной атаке: "Москва выбирает террор и эскалацию, поэтому требуется максимальное давление"
03 февраля 2026, 09:45
Массированные обстрелы Харькова и области: один человек погиб, пятеро ранены
03 февраля 2026, 09:34
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
03 февраля 2026, 09:30
Вражеская атака на Киев: известно о пяти пострадавших
03 февраля 2026, 09:20
На Киевщине в результате российской атаки повреждены дома, пострадал мужчина
03 февраля 2026, 09:08
После ночной атаки более тысячи домов в Киеве остались без тепла
03 февраля 2026, 08:55
Украли генератор и сдали в ломбард: в Хмельницком объявили подозрение двум мужчинам
03 февраля 2026, 08:44
РФ снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно
03 февраля 2026, 08:34
В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры
03 февраля 2026, 08:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
