Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 3 февраля враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку по Одесщине. Удары зафиксированы по энергетической и гражданской инфраструктуре на юге региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики работают над восстановлением.

Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Как отметил чиновник, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Напомним, ночью 3 февраля российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям ДТЭК. Существенно пострадало оборудование.