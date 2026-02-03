Массированные обстрелы Харькова и области: один человек погиб, пятеро ранены

Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки враг атаковал Харьков и 16 населенных пунктов области. В результате обстрелов погиб один человек, пятеро пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В частности, в с. Новоосиново погибла 85-летняя женщина, пострадали 61-летняя женщина и 58-летний мужчина.

В селе Ковшаровка пострадал 67-летний мужчина. В Дергачах – 22-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Враг атаковал Слободской, Шевченковский, Основянский, Салтовский и Холодногорский районы Харькова, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Повреждены гражданские объекты:

г. Харьков: многоквартирный и частный дом, торговые павильоны, остановка транспорта, 2 авто;

Богодуховский район: частный дом, 2 авто;

Купянский район: детский сад;

Изюмский район: 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль;

Харьковский район: частные дома и хозяйственные постройки в селах Смородское, Циркуны, Подворки, Песочин, Дергачи; автомобили;

Лозовский район: повреждены электросети;

Чугуевский район: частный дом.

Напомним, этой ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова около шести часов. Враг применял кассетные боеприпасы, беспилотники типа "Шахед", "Молния" и ракеты.