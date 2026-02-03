На Киевщине в результате российской атаки повреждены дома

Фото: полиция

Ночью 3 февраля российская армия в очередной раз нанесла вражеские удары по Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Обуховском районе повреждены два частных дома, автомобиль и хозяйственное здание. Травмы получил 41-летний мужчина.

Правоохранители документируют последствия атаки россиян, также на местах работают медики и спасатели.

Напомним, ночью 3 февраля россияне атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Последствия вражеской атаки зафиксированы в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали три человека.