03 лютого 2026, 08:44

Викрали генератор та здали в ломбард: у Хмельницькому оголосили підозру двом чоловікам

03 лютого 2026, 08:44
Ілюстративне фото: Нацполіція
У Хмельницькому правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам, яких підозрюють у викраденні генератора з продуктового магазину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що один із фігурантів також причетний до пограбування торговельного закладу.

До поліції звернулися працівники магазину на Львівському шосе та повідомили про зникнення генератора, який забезпечував електроживлення закладу. Під час опрацювання записів камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що злочин вчинили двоє чоловіків віком 35 та 28 років, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності.

Зловмисники пошкодили металеву конструкцію, в якій зберігався генератор, завантажили його в автомобіль та згодом здали до ломбарду. Отримані кошти вони поділили між собою та витратили.

Крім того, один із підозрюваних наступного дня вчинив грабіж у гіпермаркеті: чоловік взяв побутову техніку та, ігноруючи зауваження охорони, залишив магазин, не розрахувавшись за товар. Його затримали того ж дня.

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили обом чоловікам про підозру. За фактом грабежу 35-річному чоловікові підозру оголосили раніше.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню. Правоохоронці затримали фігуранта, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Хмельницький генератор грабіж злодії чоловіки магазин поліція підозра
