Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Разбойное нападение было совершено на одно из кафе в Днепровском районе столицы. В заведение вошел парень и, угрожая работнице пистолетом, потребовал отдать ему деньги из кассы. Не получив желаемого, нападавший попытался скрыться, однако на выходе из заведения его остановили прохожие и вызвали полицию.

Правоохранители задержали фигуранта – 20-летнего местного жителя, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у него пистолет и направили на экспертизу.

Задержанному объявили подозрение по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали 36-летнего мужчину за разбойное нападение на аптеку. Злоумышленник в маске угрожал фармацевту пистолетом и потребовал отдать деньги из кассы.