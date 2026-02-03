Зеленский о ночной атаке: "Москва выбирает террор и эскалацию, поэтому требуется максимальное давление"

Фото: ГСЧС Киева

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует холодное время года для террора против населения

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес прицельные удары по объектам энергетики, использовав более 70 баллистических ракет и 450 ударных дронов.

Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Виннитчина.

В результате атак ранены девять человек, повреждены жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве зафиксированы пожары многоэтажек и повреждения детского сада.

Зеленский подчеркнул важность поддержки партнеров для поставок ракет для ПВО и защиты гражданской жизни. Президент призвал к максимальному давлению на Москву, поскольку без него завершение войны невозможно.

Напомним, ночью 3 февраля россияне атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Последствия вражеской атаки отмечены в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Ранее сообщалось о трех пострадавших. Известно о 5 пострадавших.