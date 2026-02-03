Фото: ДТЭК

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли удары по теплоэлектростанциям компании ДТЭК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже девятая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз. В результате 59 энергетиков станций были ранены, четверо погибли.

Напомним, ночью 3 февраля россияне атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Последствия вражеской атаки зафиксированы в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах. Пострадали три человека.