На Хмельниччині чоловік погрожував родині військового та вимагав гроші

Фото: Ілюстративне

На Хмельниччині чоловік вимагав з двох братів, один із яких військовий, 150 тисяч доларів. Цю суму нібито заборбував їхній померлий батько

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає RegioNews.

45-річний чоловік переслідував членів родини військового та його брата. Він погрожував їм розправою. Зокрема, під час зустрічі побив одного з них. Потерпілий звернувся до правоохоронців, які згодом за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення під час отримання ним від потерпілого 10 000 доларів частини "боргу".

"Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницький області оголосили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Суд взяв його під варту без права внесення застави. Тепер за скоєне підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали "кримінальних авторитетів" за вимагання 35 тисяч доларів неіснуючого боргу. Фігурантів взяли під варту без права внесення застави.