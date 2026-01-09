Фото: ОГП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Во время отдыха в одном из ресторанов города между двумя компаниями возник конфликт. Двое мужчин, которые называли себя "криминальными авторитетами" и заявляли, что "имеют влияние в городе", потребовали от потерпевшего за его "неправильное поведение" несуществующий долг – 35 тысяч долларов.

Чтобы получить деньги, фигуранты угрожали физической расправой потерпевшему и членам его семьи. Мужчина обратился к правоохранителям и в дальнейшем действовал под их контролем.

Злоумышленников задержали при получении первой части средств – 10 тысяч долларов.

В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, носители информации и деньги.

Фигурантов заключили под стражу без права внесения залога.

Напомним, в Киеве задержали чиновника и его сообщницу, которые требовали от предпринимателя 3000 долларов. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.