17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 20:35

Висловив емоції: на Хмельниччині чоловік надіслав до суду заяву з нецензурною лайкою

05 грудня 2025, 20:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Хмельницький апеляційний суд розглянув справу щодо нецензурної заяви. Чоловіка покарали за "емоціний позов"

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Зазначається, що до Новоушицького районного суду Хмельницької області надійшла заява від мешканця місцевої громади. Заява стосувалась перегляду за виключними обставинами рішення у цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором.

При цьому суд постановив, що заява не відповідає вимогам Цивільного процесуального кодексу України. У відповідь на це чоловік надіслав ще одну заяву, але вже з нецензурними висловлювання на адресу суду.

Суд зазначив, що такі дії свідчать про явну зневагу до суду. В результаті чоловіка оштрафували на 1 360 гривень. Він подав апеляцію, проте скасувати штраф не вийшло.

Нагадаємо, раніше у Чернігові суд допустив курйозну помилку під час підготовки постанови, використавши штучний інтелект для редагування тексту. У документі залишилася фраза: "Ось перевірений варіант вашого тексту з виправленням помилок", яку зазвичай видаляють після автоматичної обробки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмельницька область суд курйоз
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Київщині побили 15-річну дівчинку
05 грудня 2025, 22:30
Сів п'яним за кермо: на Волині водія судили за ДТП, в якому загинув пасажир
05 грудня 2025, 22:10
Убив та закопав на городі: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив знайомого
05 грудня 2025, 21:40
Люди не хочуть гинути за Міндіча. Ігнорування причин призведе до ще страшніших наслідків
05 грудня 2025, 21:25
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 6 грудня
05 грудня 2025, 21:15
Сирський заявив, що Кремль використовує переговори для захоплення нових територій
05 грудня 2025, 21:14
Бив руками та ногами по голові: на Волині судили чоловіка, який жорстоко вбив пенсіонерку
05 грудня 2025, 20:55
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53
Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра
05 грудня 2025, 20:47
Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »