Висловив емоції: на Хмельниччині чоловік надіслав до суду заяву з нецензурною лайкою

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Зазначається, що до Новоушицького районного суду Хмельницької області надійшла заява від мешканця місцевої громади. Заява стосувалась перегляду за виключними обставинами рішення у цивільній справі про стягнення заборгованості за кредитним договором.

При цьому суд постановив, що заява не відповідає вимогам Цивільного процесуального кодексу України. У відповідь на це чоловік надіслав ще одну заяву, але вже з нецензурними висловлювання на адресу суду.

Суд зазначив, що такі дії свідчать про явну зневагу до суду. В результаті чоловіка оштрафували на 1 360 гривень. Він подав апеляцію, проте скасувати штраф не вийшло.

Нагадаємо, раніше у Чернігові суд допустив курйозну помилку під час підготовки постанови, використавши штучний інтелект для редагування тексту. У документі залишилася фраза: "Ось перевірений варіант вашого тексту з виправленням помилок", яку зазвичай видаляють після автоматичної обробки.