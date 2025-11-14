Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
ДТП сталася 13 листопада близько 10:40 поблизу села Оринин у Кам'янець-Подільському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулись автомобіль Volkswagen Crafter під керуванням 20-річного жителя Львівської області та авто Opel Combo, за кермом якого перебував 64-річний житель Кам’янця-Подільського.
Від отриманих травм водій Opel загинув на місці. Постраждали водій Volkswagen та його 18-річна пасажирка – травмованих госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.
Нагадаємо, вдень 11 листопада на Львівщині перекинувся шкільний автобус. Постраждали 67-річний водій та його 61-річний пасажир. Учнів в салоні не було.
