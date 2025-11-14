Фото: поліція

ДТП сталася 13 листопада близько 10:40 поблизу села Оринин у Кам'янець-Подільському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулись автомобіль Volkswagen Crafter під керуванням 20-річного жителя Львівської області та авто Opel Combo, за кермом якого перебував 64-річний житель Кам’янця-Подільського.

Від отриманих травм водій Opel загинув на місці. Постраждали водій Volkswagen та його 18-річна пасажирка – травмованих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Слідство триває.

