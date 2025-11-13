14:39  13 ноября
13 ноября 2025, 14:25

Издевался над бывшей женой в присутствии ребенка: в Хмельницкой области рассмотрели дело о психологическом насилии - какое решение суда

13 ноября 2025, 14:25
Иллюстративное фото
Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело о выдаче ограничительного предписания в отношении мужчины. Известно, что после развода он продолжал психологическое насилие над бывшей женой и их малолетним сыном.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegoNews.

Женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о выдаче ограничительного предписания в отношении бывшего мужчины. По ее словам, он продолжал приходить к ней и совершать психологическое насилие. Все это происходило на глазах малолетнего сына.

По словам женщины, врачи диагностировали у мальчика неврологические расстройства, которые были следствием пережитого домашнего насилия. По выводам психолога, поведение обидчика оказывает существенное психотравмирующее влияние как на мать, так и на ребенка. При этом женщина уже обращалась в полицию: мужчину уже штрафовали, но он не изменил поведения.

При этом сам муж заявил, что его бывшая жена не имеет достаточных доказательств, подтверждающих вероятность повторного совершения домашнего насилия. Также он заявил, что нет оснований для предписания, особенно если речь идет о сыне.

В результате суд удовлетворил заявление женщины и выдал ограничительное предписание ее бывшему мужчине сроком на шесть месяцев.

Напомним, ранее в Киевской области открыли уголовное производство против мужчины, который годами издевался над падчерицей. Его обвиняют в унижении, психологическом давлении и доведении несовершеннолетней до критического состояния.

