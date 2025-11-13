14:39  13 листопада
13 листопада 2025, 14:25

Знущався з колишньої дружини в присутності дитини: на Хмельниччині розглянули справу про психологічне насильство - яке рішення суду

13 листопада 2025, 14:25
Ілюстративне фото
Хмельницький апеляційний суд розглянув справу щодо видачі обмежувального припису стосовно чоловіка. Відомо, що він після розлучення продовжував психологічне насильство над колишньою дружиною та їхнім малолітнім сином

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegoNews.

Жінка звернулась до правоохоронців із заявою про видачу обмежувального припису щодо колишнього чоловіка. За її словами, він продовжував приходити до неї та чинити психологічне насильство. Все це відбувалось на очах у малолітнього сина.

За словами жінка, лікарі діагностували у хлопчика неврологічні розлади, які були наслідком пережитого домашнього насильства. За висновками психолога, поведінка кривдника має суттєвий психотравмуючий вплив як на матір, так і на дитину. При цьому жінка вже зверталась до поліції: чоловіка вже штрафували, але він не змінив поведінки.

При цьому сам чоловік заявив, що його колишня дружина не має достатніх доказів, які б підтверджували вірогідність повторного вчинення домашнього насильства. Також він заявив, що немає підстав для припису, особливо, якщо йдеться про сина.

В результаті суд задовольнив заяву жінки й видав обмежувальний припис щодо її колишнього чоловіка строком на шість місяців.

Нагадаємо, раніше на Київщині відкрили кримінальне провадження проти чоловіка, який роками знущався над падчеркою. Йому закидають приниження, психологічний тиск та доведення неповнолітньої до критичного стану.

