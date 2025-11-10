Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Днепровское шоссе водитель легковушки Volkswagen не справился с курением, выехал с дороги и врезался в дерево.

Чрезвычайники с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали травмированную пассажирку из покореженной легковушки и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

К сожалению, еще один пассажир погиб. Водитель после досмотра медиками от госпитализации отказался.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

