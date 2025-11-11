На Хмельниччині маршрутка з пасажирами врізалась в дерево: пʼятеро постраждалих
ДТП сталася вранці 9 листопада поблизу міста Старокостянтинів
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій рейсової маршрутки Mercedes-Benz з’їхав у кювет та врізався в дерево.
Внаслідок ДТП 62-річний водій та четверо пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх, отримали травми. Усіх травмованих госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вранці 10 листопада на Дніпропетровщині легковик Volkswagen влетів у дерево. Загинув пасажир авто, ще одна пасажирка – у лікарні.
