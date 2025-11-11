Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій рейсової маршрутки Mercedes-Benz з’їхав у кювет та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП 62-річний водій та четверо пасажирів, серед яких двоє неповнолітніх, отримали травми. Усіх травмованих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

