Фото: полиция

в Староконстантинове перед судом предстанет священник, который до смерти избил мужчину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По данным следствия, в августе на территории мужского монастыря, находясь пьяным, настоятель поссорился с 51-летним мужчиной. Конфликт перерос в драку: священник нанес многочисленные удары руками и ногами. Потерпевший скончался на месте.

Сейчас правоохранители завершили расследование и направили в суд дело в отношении 46-летнего настоятеля. Ему грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее в Хмельницком суд вынес приговор двум молодым людям, которые избили знакомого до смерти. Суд назначил наказание в виде 8 лет тюрьмы каждому.