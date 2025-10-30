На Хмельниччині настоятеля монастиря УПЦ МП судитимуть за вбивство чоловіка
у Старокостянтинові перед судом постане священник, який до смерті побив чоловіка
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, в серпні на території чоловічого монастиря, перебуваючи напідпитку, настоятель посварився з 51-річним чоловіком. Конфлікт переріс у бійку: священник завдав численні удари руками й ногами. Потерпілий помер на місці.
Наразі правоохоронці завершили розслідування та направили до суду справу стосовно 46-річного настоятеля. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.
