ДТП сталася у неділю, 26 жовтня, близько 7:30 поблизу села Жердя Кам'янець-Подільського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Автомобіль Fiat зʼїхав у кювет. Від отриманих травм 50-річний водій загинув на місці.

Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували тіло загиблого з понівеченого авто.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, із січня по вересень в Україні внаслідок ДТП загинули 2 245 осіб, з них 141 дитина, були травмовані 23 484 людини.