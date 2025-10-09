01:55  09 жовтня
09 жовтня 2025, 08:48

У Хмельницькому хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки після операції

09 жовтня 2025, 08:48
Ілюстративне фото: pixabay
Поліцейські у Хмельницькому повідомили про підозру нейрохірургу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, у 2023 році лікар провів мешканці міста операцію із заміни хребтового імпланта. Після втручання у жінки виникли ускладнення, однак медик не приділив належної уваги її скаргам, не провів необхідних обстежень і не призначив відповідного лікування.

Лікар, порушуючи медичні протоколи, застосував блокаду – тимчасову знеболювальну процедуру, яка лише приховала симптоми, не усунувши причини ускладнень.

Зволікання з наданням необхідної допомоги призвело до погіршення стану та смерті 42-річної жінки.

32-річному нейрохірургу оголосили підозру за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у Черкасах повідомили про підозру лікарю-анестезіологу. Йдеться про справу про смерть 7-річної дитини.

