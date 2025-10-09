У Хмельницькому хірургу оголосили підозру через смерть пацієнтки після операції
Поліцейські у Хмельницькому повідомили про підозру нейрохірургу у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, у 2023 році лікар провів мешканці міста операцію із заміни хребтового імпланта. Після втручання у жінки виникли ускладнення, однак медик не приділив належної уваги її скаргам, не провів необхідних обстежень і не призначив відповідного лікування.
Лікар, порушуючи медичні протоколи, застосував блокаду – тимчасову знеболювальну процедуру, яка лише приховала симптоми, не усунувши причини ускладнень.
Зволікання з наданням необхідної допомоги призвело до погіршення стану та смерті 42-річної жінки.
32-річному нейрохірургу оголосили підозру за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Слідчі дії тривають.
