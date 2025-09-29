Иллюстративное фото

В Черкассах сообщили о подозрении врачу-анестезиологу. Речь идет о деле о смерти ребенка

Об этом сообщает Офис главного прокурора Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, в ноябре 2024 года во время плановой операции 7-летнему мальчику медик нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства (наркоза). В результате ребенок скончался.

Правоохранители провели ряд экспертиз. Результат подтвердил нарушение со стороны врача. Медик сейчас отстранен от выполнения профессиональных обязанностей.

Теперь врачу грозит наказание в виде ограничения свободы до 5 лет или лишения свободы до 3 лет.

Напомним, ранее в Киевской области скончалась 10-месячная девочка после госпитализации с высокой температурой с рвотой. Мать винит медиков.