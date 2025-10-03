Фото: полиция

ДТП произошло 1 октября вблизи города Каменка в Черкасском районе с участием легковушки и грузовика

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, водитель Daewoo Nexia на повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем DAF. В результате столкновения погибли 30-летний водитель легковушки и его 37-летняя пассажирка.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

