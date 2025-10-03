Фото: поліція

ДТП сталася в ніч на 2 жовтня на трасі "Стрий – Ізварине" біля села Копистин Хмельницького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Opel під керуванням 39-річного жителя Вінницької області та Mitsubishi, за кермом якого був 44-річний мешканець Чернівецької області.

Внаслідок аварії постраждав водій Opel та троє його пасажирів 47, 42 та 38 років. Усіх травмованих доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, 1 жовтня на Черкащині легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення загинули 30-річний водій легковика та його 37-річна пасажирка.