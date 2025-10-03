Фото: поліція

Житель Старокостянтинова отримав 12 років позбавлення волі за вбивство колишньої тещі. Після злочину він намагався приховати сліди, закопавши тіло жінки на своєму подвір’ї

Наприкінці лютого цього року до поліції звернулася місцева пенсіонерка із заявою про зникнення своєї 54-річної доньки. У ході пошуків з’ясувалося, що жінка продовжувала спілкуватися з колишнім зятем і напередодні зникнення приходила до нього.

Того дня між ними виникла сварка під час розпиття алкоголю. Чоловік побив жінку, після чого ліг спати. Від отриманих травм вона померла на місці. Вранці, усвідомивши, що сталося, чоловік вирішив приховати злочин – закопав тіло на території господарства.

Поліцейські затримали зловмисника та згодом оголосили йому підозру.

Наразі суд, завершивши розгляд матеріалів у справі, визнав 41-річного чоловіка винним в умисному вбивстві й призначив покарання у вигляді 12 років тюрми.

