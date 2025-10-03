07:58  03 жовтня
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
07:22  03 жовтня
На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
07:46  03 жовтня
На Хмельниччині чоловік убив колишню тещу та закопав тіло у дворі – вирок суду
UA | RU
UA | RU
03 жовтня 2025, 07:46

На Хмельниччині чоловік убив колишню тещу та закопав тіло у дворі – вирок суду

03 жовтня 2025, 07:46
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Житель Старокостянтинова отримав 12 років позбавлення волі за вбивство колишньої тещі. Після злочину він намагався приховати сліди, закопавши тіло жінки на своєму подвір’ї

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наприкінці лютого цього року до поліції звернулася місцева пенсіонерка із заявою про зникнення своєї 54-річної доньки. У ході пошуків з’ясувалося, що жінка продовжувала спілкуватися з колишнім зятем і напередодні зникнення приходила до нього.

Того дня між ними виникла сварка під час розпиття алкоголю. Чоловік побив жінку, після чого ліг спати. Від отриманих травм вона померла на місці. Вранці, усвідомивши, що сталося, чоловік вирішив приховати злочин – закопав тіло на території господарства.

Поліцейські затримали зловмисника та згодом оголосили йому підозру.

Наразі суд, завершивши розгляд матеріалів у справі, визнав 41-річного чоловіка винним в умисному вбивстві й призначив покарання у вигляді 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті затримали жінку за вбивство свекрухи. Виявилось, що 33-річна жінка заздалегідь спланувала вбивство, аби заволодіти грошима родички, та навіть залучила до цього свого малолітнього сина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд убивство Хмельницька область події зловмисник
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
В Одесі триває ліквідація наслідків стихії: пошкоджені майже 800 будинків
03 жовтня 2025, 09:40
Росіяни атакували Полтавщину ракетами та дронами: пошкоджені енергообʼєкти
03 жовтня 2025, 09:22
У лікарнях Запоріжжя борються за життя поранених під час ворожих ударів
03 жовтня 2025, 09:01
"Плащі-невидимки" не допомогли: на Буковині затримали чоловіків, які намагалися перейти кордон до Молдови
03 жовтня 2025, 08:50
На Київщині внаслідок пожежі загинула жінка
03 жовтня 2025, 08:38
На Миколаївщині через падіння уламків дронів сталася пожежа
03 жовтня 2025, 08:24
Виконавиця "Парової машини" Ярина Квасній долучилася до Сил оборони
03 жовтня 2025, 08:12
Побиття хлопця у ліцеї на Рівненщині: поліція проводить перевірку
03 жовтня 2025, 07:58
Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та багатоповерхівка
03 жовтня 2025, 07:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »