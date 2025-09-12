Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Робітники встановлювали каркас вітровимірювальної вишки. Під час проведення робіт вишка впала разом з працівниками, які перебували на висоті близько 10 метрів.

Від отриманих травм 20-річний хлопець помер на місці, 22-річного молодика госпіталізували до реанімації.

Поліція відкрила кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт із підвищеною небезпекою). Обставини трагедії з’ясовують.

Нагадаємо, ввечері 1 вересня на Полтавщині чоловік впав із висоти на підприємстві. Травмованого госпіталізували.