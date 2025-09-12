На Хмельниччині під час монтажу впала вишка з робітниками: один загинув, інший у лікарні
Трагедія сталася 10 вересня близько 15:00 поблизу села Степок Дунаєвецької громади
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Робітники встановлювали каркас вітровимірювальної вишки. Під час проведення робіт вишка впала разом з працівниками, які перебували на висоті близько 10 метрів.
Від отриманих травм 20-річний хлопець помер на місці, 22-річного молодика госпіталізували до реанімації.
Поліція відкрила кримінальне провадження за за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час робіт із підвищеною небезпекою). Обставини трагедії з’ясовують.
Нагадаємо, ввечері 1 вересня на Полтавщині чоловік впав із висоти на підприємстві. Травмованого госпіталізували.
