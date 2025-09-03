Ілюстративне фото

Прокурор хотів отримати пенсію за вислугу років, але отримав відмову. Історія закінчилась фейковою інвалідністю

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила з посади двох працівників прокуратури. Йдеться про прокурора Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Хмельницької області Сергія Наконечного і прокурора Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тараса Горбця.

Обидва чоловіки у 2020 році отримали групу інвалідності. Цим вони скористались для отримання пенсії.

Зазначається, що прокурор Наконечний в березні 2020 року намагався оформити пенсію за вислугу років, але отримав відмову. Після цього він звернувся до лікаря-хірурга та наполягав на лікуванні, якого насправді не вимагав. Лікар згодом не зміг відмовити, враховуючи "авторитет посади". Медик склав виписку із медичної картки амбулаторного хворого, у якій зазначив діагноз, на якому наполягав Наконечний, а також направлення на МСЕК, хоча відомості про стан хворого не відповідали дійсності.

Після цього прокурор отримав можливість отримати 477 тисяч гривень пенсії, і був визнаний інвалідом другої групи. У 2025 році перевірка показала, що обидва прокурори здорові, інвалідність була скасована.

Експерту-терапевту Кам’янець-Подільської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії й голові комісії Черкаської обласної МСЕК повідомили підозри в службовому підробленні.

Прокурори Горобець і Наконечний підозрюються у шахрайському привласненні коштів в особливо великих розмірах. Проте їхня провина ще не встановлена судом.

Нагадаємо, у середині липня в Тернополі затримали лікаря, який за 3000 доларів обіцяв виготовити довідку про інвалідність. Викрили злочинну діяльність 27-річного медика співробітники слідчого управління поліції спільно із СБУ.