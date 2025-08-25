21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
25 серпня 2025, 20:57

На Хмельниччині двох екс-посадовців підозрюють у розкраданні 11 млн грн на забудові лікарняного корпусу

25 серпня 2025, 20:57
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Хмельницької області
Читайте также
на русском языке

Незабаром підозрювані постануть перед судом

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, один із підозрюваних у 2019 році обіймав посаду головного лікаря Кам'янець-Подільської міської лікарні. Спільно із іншим підозрюваним, який на той час керував Департаментом містобудування та архітектури, вони без рішення місцевої влади уклали договір із будівельною компанією. Документ передбачав демонтаж частини лікарняного корпусу та будівництво на його місці багатоквартирного житлового будинку.

Своїми діями колишні посадовці порушили закон та завдали значної шкоди державним інтересам. Загальна сума збитків, за оцінками слідства, сягнула майже 11 мільйонів гривень.

Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції, діючи під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили підозрюваним про порушення ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди та спричинення тяжких наслідків для державних інтересів.

Нагадаємо, на Донеччині викрили схему з фіктивними виплатами у військовому підрозділі. Слідство встановило причетність керівника до нарахування понад 2 млн грн підлеглим, які не виконували бойових завдань.

Хмельницька область лікарня забудова незаконне збагачення чиновники
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
