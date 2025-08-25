Фото: поліція Хмельницької області

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Як встановили слідчі, один із підозрюваних у 2019 році обіймав посаду головного лікаря Кам'янець-Подільської міської лікарні. Спільно із іншим підозрюваним, який на той час керував Департаментом містобудування та архітектури, вони без рішення місцевої влади уклали договір із будівельною компанією. Документ передбачав демонтаж частини лікарняного корпусу та будівництво на його місці багатоквартирного житлового будинку.

Своїми діями колишні посадовці порушили закон та завдали значної шкоди державним інтересам. Загальна сума збитків, за оцінками слідства, сягнула майже 11 мільйонів гривень.

Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції, діючи під процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили підозрюваним про порушення ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди та спричинення тяжких наслідків для державних інтересів.

