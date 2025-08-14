Криминальный дуэт в Хмельнитчине: мать и дочь обчистили дом пенсионерки

Фото: Национальная полиция

В Шепетовке полицейские оперативно разоблачили двух местных жительниц — мать и дочь, которые обокрали частный дом более чем на 140 тысяч гривен. Оба задержали, им грозит до 8 лет заключения

Об этом сообщила Полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 75-летняя жительница города, которая сообщила об исчезновении из дома золотых украшений и денежных средств.

Злоумышленницы проникли в дом в отсутствие хозяйки.

Оперативники быстро отработали видео с камер наблюдения вблизи места преступления и установили личности воров. Ими оказались 47-летняя женщина и ее 28-летняя дочь, ранее уже неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления и преступления, связанные с наркотиками.

Младшая из подозреваемых на момент кражи находилась на испытательном сроке.

Во время обыска в автомобиле задержанных полицейские изъяли украденые драгоценности, набор ключей и перчатки.

Злоумышленницы задержаны. Им уже сообщено о подозрении. Суд вскоре изберет меру пресечения.

Напомним, в Днепре посреди белого дня мужчина напал на пожилую женщину и отнял у нее кошелек. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 39-летний мужчина, ранее уже судимый за грабежи и разбойные нападения.