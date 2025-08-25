Кабмін реорганізував університет на Хмельниччині
Уряд ухвалив рішення про реорганізацію Подільського державного університету, погодившись із пропозицією Міністерства освіти і науки
Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті уряду.
Виш приєднали до Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка.
Зазначається, що всі здобувачі освіти продовжать навчання у КПНУ без зміни спеціальностей і джерел фінансування.
Нагадаємо, Подільський державний університет – багатогалузевий класичний виш. Він утворився у 2020 році після перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету.
Як повідомлялось, на Хмельниччині директора школи судили через булінг. Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього.
