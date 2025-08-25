11:59  25 серпня
25 серпня 2025, 17:16

Кабмін реорганізував університет на Хмельниччині

25 серпня 2025, 17:16
фото: Подільський державний університет / Facebook
Уряд ухвалив рішення про реорганізацію Подільського державного університету, погодившись із пропозицією Міністерства освіти і науки

Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті уряду.

Виш приєднали до Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка.

Зазначається, що всі здобувачі освіти продовжать навчання у КПНУ без зміни спеціальностей і джерел фінансування.

Нагадаємо, Подільський державний університет – багатогалузевий класичний виш. Він утворився у 2020 році після перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету.

Як повідомлялось, на Хмельниччині директора школи судили через булінг. Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього.

Хмельницька область освіта університет Кабмін розпорядження
25 серпня 2025
07 серпня 2025
