Кабмін реорганізував університет на Хмельниччині

фото: Подільський державний університет / Facebook

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію Подільського державного університету, погодившись із пропозицією Міністерства освіти і науки

Як передає RegioNews, про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті уряду.

Виш приєднали до Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка.

Зазначається, що всі здобувачі освіти продовжать навчання у КПНУ без зміни спеціальностей і джерел фінансування.

Нагадаємо, Подільський державний університет – багатогалузевий класичний виш. Він утворився у 2020 році після перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету.

Як повідомлялось, на Хмельниччині директора школи судили через булінг. Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього.