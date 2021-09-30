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30 сентября 2021, 11:36 661

На Хмельнитчине директора школы будут судить из-за буллинга

30 сентября 2021, 11:36 661
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Фото: из открытых источников
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На Каменеччине полицейские составили админпротокол на директора школы за неуведомление о случае буллинга школьника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.

В августе этого года суд привлек к ответственности мать десятилетнего школьника за то, что последний совершал систематическую травлю своего одноклассника.

Мать мальчика, который потерпел буллинг, неоднократно обращалась к директору школы с просьбой принять меры, однако результата так и не было. После этого женщина обратилась с письменным заявлением в полицию.

Об указанном случае директор должен был бы сообщить в полицию, но не сделал этого.

Свою вину он признал, а несообщение о булинге мотивировал тем, что данную должность на следующий учебный год занимать не будет и решение относительно проблемных ситуаций в школе будет принимать уже новый директор", - говорится в сообщении.

Сразу же после принятия решения судом о подтверждении факта буллинга в школе, в отношении директора были оформлены админматериалы и направлены на рассмотрение суда.

Напомним, что в мае на Львовщине суд наказал директора лицея за травлю учащихся.

школа учителя дети директор буллинг

 
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