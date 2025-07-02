В Хмельницком мужчина взорвал гранату в квартире и сбежал
Во вторник, 1 июля, около 09:30 в многоэтажке на улице Заричанской в Хмельницком произошел взрыв гранаты
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что мужчина, демонстрируя гранату сожительнице, достал из нее чеку и бросил ее в квартире, после чего скрылся.
К счастью, никто не пострадал.
Полицейские быстро разыскали и задержали 34-летнего злоумышленника.
Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием, что предусматривает наказание от 3 до 7 лет заключения. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, на Николаевщине возле кафе взорвалась граната. В результате чего погиб мужчина, еще два человека получили травмы.
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