В Хмельницком мужчина взорвал гранату в квартире и сбежал

фото: Национальная полиция

Во вторник, 1 июля, около 09:30 в многоэтажке на улице Заричанской в Хмельницком произошел взрыв гранаты

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина, демонстрируя гранату сожительнице, достал из нее чеку и бросил ее в квартире, после чего скрылся.

К счастью, никто не пострадал.

Полицейские быстро разыскали и задержали 34-летнего злоумышленника.

Мужчине инкриминируют незаконное обращение с оружием, что предусматривает наказание от 3 до 7 лет заключения. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.