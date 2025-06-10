Трагедия на Николаевщине: возле кафе взорвалась граната, есть жертвы
На Николаевщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два человека доставлены в медучреждение
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 9 июня у кафе в Радсадовской общине Николаевского района.
По предварительным данным, на улице взорвалась граната, в результате чего погиб 64-летний местный житель.
При взрыве также пострадали три человека: 48-летняя жена погибшего, 37-летний племянник — оба были доставлены в медицинское учреждение. Также ранение получил 31-летний, но он отказался от госпитализации.
По этому факту правоохранители открыли уголовное производство.
Продолжается установление всех обстоятельств происшествия, включая происхождение боеприпаса и мотивы, которые могли привести к трагедии.
Напомним, на Киевщине в результате взрыва гранаты пострадали три человека.