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10 июня 2025, 11:25

Трагедия на Николаевщине: возле кафе взорвалась граната, есть жертвы

10 июня 2025, 11:25
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Иллюстративное фото: Getty images
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На Николаевщине в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще два человека доставлены в медучреждение

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 9 июня у кафе в Радсадовской общине Николаевского района.

По предварительным данным, на улице взорвалась граната, в результате чего погиб 64-летний местный житель.

При взрыве также пострадали три человека: 48-летняя жена погибшего, 37-летний племянник — оба были доставлены в медицинское учреждение. Также ранение получил 31-летний, но он отказался от госпитализации.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Продолжается установление всех обстоятельств происшествия, включая происхождение боеприпаса и мотивы, которые могли привести к трагедии.

Напомним, на Киевщине в результате взрыва гранаты пострадали три человека.

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