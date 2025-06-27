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27 июня 2025, 13:26

На Львовщине самодельная петарда взорвалась в руках студента

27 июня 2025, 13:26
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фото: Национальная полиция
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В Самборском районе 17-летний студент второго курса профессионального колледжа получил серьезные травмы при попытке собственноручно изготовить петарду

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 26 июня в гараже по месту жительства парня.

Во время работы над устройством изделие неожиданно взорвалось в руках студента, вызвав проникающее ранение глаза, частичную ампутацию двух пальцев, а также раны лица и верхних конечностей.

Раненого доставили в больницу Самборского района, где он находится под наблюдением медиков. Других потерпевших нет.

Правоохранители изъяли в гараже химические вещества, колбы и другие предметы, которые он использовал для изготовления взрывного устройства.

Открыто уголовное производство. Студенту светит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, на Сумщине из-за взрыва патрона пострадал 14-летний парень. Он нагрел его газовой горелкой. Подростка госпитализировали.

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