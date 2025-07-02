У Хмельницькому чоловік підірвав гранату в квартирі та втік
У вівторок, 1 липня, близько 09:30 у багатоповерхівці на вулиці Зарічанській у Хмельницькому стався вибух гранати
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що чоловік, демонструючи гранату співмешканці, дістав з неї чеку і кинув її у квартирі, після чого втік.
На щастя, ніхто не постраждав.
Поліцейські швидко розшукали та затримали 34-річного зловмисника.
Чоловіку інкримінують незаконне поводження зі зброєю, що передбачає покарання від 3 до 7 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Миколаївщині біля кафе вибухнула граната. Внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє осіб дістали травми.
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