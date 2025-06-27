На Днепропетровщине дети во время прогулки обнаружили гранату
В сети показали видео с гранатой. Известно, что опасный предмет дети обнаружили в Кривом Роге.
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В Кривом Роге дети во время прогулки обнаружили гранату. Это произошло на Центральном проспекте. Как именно нашли такой опасный предмет и вызвали ли правоохранителей неизвестно. Также не уточняется, оказалась ли граната боевой.
Следует отметить, что спасатели неоднократно призывали быть осторожными. При обнаружении опасных предметов следует сразу обращаться по номеру 101 или 102.
Напомним, ранее в Запорожье из-за неосторожного обращения с гранатой произошла трагедия. 27-летний мужчина в результате детонации получил тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он скончался в больнице.
В Киевской области ребенок во время прогулки нашел гранатуВсе новости »
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