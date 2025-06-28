В Харьковской области дети взорвались на неизвестном предмете

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В селе Ставище Шевченковской общины ребята 12 и 15 лет пострадали от взрыва неизвестного предмета

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Двое детей пострадали в результате взрыва в селе Ставище Шевченковской общины. Предварительно, сдетонировал неизвестный предмет, который ребята нашли у подворья. Пострадавшим 12 и 15 лет", - написал он.

По словам руководителя ОВА, младший мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, 15-летний подросток — ожог кисти. Оба госпитализированы.

Как сообщалось, в Харьковской области взорвался автомобиль спасателей.