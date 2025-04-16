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16 апреля 2025, 21:53

Части тела разлетелись по квартире: в Кривом Роге военный погиб в постели из-за боеприпаса

16 апреля 2025, 21:53
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Фото: D1
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В Днепропетровской области произошла трагедия с военным. Мужчина погиб в квартире из-за взрыва боеприпаса

Об этом сообщает местное издание D1, передает RegioNews.

В Кривом Роге в постели у местного жителя разразился боеприпас. К сожалению, он погиб на месте происшествия. По предварительным данным, это был военный (сапер), который несколько дней назад приехал домой в отпуск.

По словам соседей, до того, как произошла трагедия, из квартиры мужчины раздавались крики. Вероятно, кто-то ссорился. После этого раздался взрыв.

Мать военного не смогла дозвониться, поэтому на место инцидента вызвали полицию. Отмечается, что стражи порядка увидели ужасное зрелище: части тела погибшего 35-летнего мужчины разлетелись по квартире. Правоохранители будут устанавливать детали трагедии.

Напомним, ранее в Кировоградской области неизвестный предмет взорвался в руках 1,7 летнего ребенка. Девочка получила травмы. К счастью, состояние ребенка стабильное.

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