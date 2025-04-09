12:39  09 апреля
Суды отменяют 90% штрафов от ТЦК
15:29  09 апреля
С оккупированных территорий вернули еще шестерых детей, – ОП
15:57  09 апреля
Завтра в Украине ожидаются заморозки, снег и метели
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 20:45

Стрельба во Львовском ТЦ: мужчина открыл огонь из-за замечания

09 апреля 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Во львовском торговом центре форум произошел инцидент со стрельбой. Там мужчина с пистолетом угрожал работникам охраны

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает RegioNews.

Это произошло во львовском торговом центре "Форум". Там неизвестный открыл огонь. Он стрелял по полу, а также угрожал пистолетом охранникам.

Предварительно мужчина передвигался внутри ТЦ на электроскутере, из-за чего охранники сделали ему замечание и попросили покинуть здание. В ответ на это он достал пистолет и начал угрожать, сделавши по меньшей мере один выстрел в пол.

Впоследствии сообщалось, что оружие у мужчины уже изъято, на место прибыла полиция.

Напомним, ранее в Киеве мужчина в пьяном виде спровоцировал ссору с прохожим и начал трогать его за одежду. Впоследствии он достал травматический пистолет и дважды выстрелил вверх.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба
В Закарпатье мужчина открыл огонь по родственникам и стрелял в полицию
09 апреля 2025, 20:25
В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана
09 апреля 2025, 05:55
Житель Днепропетровщины стрелял по авто с людьми и угрожал убить прохожего
02 апреля 2025, 03:35
Все новости »
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
В Ровенской области задержали "бизнесменов", которые помогали призывникам бежать за границу
09 апреля 2025, 21:25
В Закарпатье мужчина открыл огонь по родственникам и стрелял в полицию
09 апреля 2025, 20:25
На Закарпатье мужчина не пришел в ТЦК, потому что "любит фармацевтические приключения"
09 апреля 2025, 19:50
Экспредседатель ГФС Насиров, обвиняемый в получении взятки в 722 млн грн, вступил в ряды ВСУ
09 апреля 2025, 19:16
В Харьковской области полицейские разоблачили очередную коллаборантку, которая работала на оккупационные власти
09 апреля 2025, 18:40
В Тернопольской области россияне пытались завербовать 14-летнего школьника
09 апреля 2025, 18:27
На Черниговщине российский дрон атаковал детскую площадку
09 апреля 2025, 18:10
В Кировоградской области более 120 школ перешли на дистанционное или смешанное обучение
09 апреля 2025, 18:08
Жительница Харькова проведет годы за решеткой из-за наркотиков
09 апреля 2025, 17:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
Все публикации »
Юрий Бутусов
Александр Коваленко
Игорь Луценко
Все блоги »