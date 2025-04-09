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Во львовском торговом центре форум произошел инцидент со стрельбой. Там мужчина с пистолетом угрожал работникам охраны

Об этом сообщают Telegram-каналы, передает RegioNews.

Это произошло во львовском торговом центре "Форум". Там неизвестный открыл огонь. Он стрелял по полу, а также угрожал пистолетом охранникам.

Предварительно мужчина передвигался внутри ТЦ на электроскутере, из-за чего охранники сделали ему замечание и попросили покинуть здание. В ответ на это он достал пистолет и начал угрожать, сделавши по меньшей мере один выстрел в пол.

Впоследствии сообщалось, что оружие у мужчины уже изъято, на место прибыла полиция.

Напомним, ранее в Киеве мужчина в пьяном виде спровоцировал ссору с прохожим и начал трогать его за одежду. Впоследствии он достал травматический пистолет и дважды выстрелил вверх.