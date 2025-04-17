В Черновцах из колодца достали тело мужчины
В Черновцах 15 апреля в канализационном колодце в спальном районе нашли тело мужчины. Правоохранители вызвали в помощь спасателей
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Чрезвычайники с помощью лестницы спустились в колодец и достали тело без признаков жизни.
Тело мужчины передали правоохранителям для дальнейшего установления обстоятельств смерти.
Напомним, в Дарницком районе Киева спасатели извлекли из озера тело женщины.
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