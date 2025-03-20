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20 марта 2025, 10:12

В Хмельницком псевдоволонтеры продавали гуманитарные автомобили для ВСУ

20 марта 2025, 10:12
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фото: Национальная полиция
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В Хмельницком правоохранители разоблачили представителей благотворительной организации, которые продавали автомобили, ввезенные для нужд Вооруженных сил

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники временно регистрировали транспортные средства на подконтрольные фонды в качестве гуманитарной помощи на нужды армии. Впоследствии продавли их за наличные деньги в размере от 5 500 до 6 500 долларов за одно авто.

Двух представителей организации задержали во время продажи 5 автомобилей на общую сумму почти 23 тысячи долларов.

В целом дельцы продали гуманитарных автомобилей на сумму более 1,2 млн грн.

В ходе санкционированных обысков у членов организованной группы изъяли денежные средства, полученные преступным путем, мобильные телефоны, компьютерную технику, учредительные документы благотворительной организации, ряд иностранных номерных знаков от транспортных средств, ввезенных из стран Евросоюза, талоны временной регистрации, декларации о признании товаров гуманитарной помощью.

Следователи уже объявили фигурантам подозрение. Им светит заключение сроком от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Также подозрение объявили главе благотворительной организации.

Напомним, в Черкассах двое мужчин продавали "гуманитарные" авто для ВСУ. Им грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Буковине задержали "бизнесмена", заработавшего миллионы на продаже гуманитарных авто.

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Хмельницкий авто псевдоволонтеры ВСУ гуманитарная помощь благотворительный фонд
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