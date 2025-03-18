В Черкасской области задержали российского агента, который наводил вражеские ракеты на РЛС Сил обороны

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В Черкасской области Служба безопасности задержала агента ФСБ, корректировавшего ракетно-дроновые удары по военной и энергетической инфраструктуре центральной части Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Чтобы подготовить новую серию воздушных атак, оккупанты надеялись получить координаты радиолокационных станций украинского ПВО.

"Для этого фсб дистанционно завербовала 46-летнего местного жителя, который попал "в поле зрения" оккупантов, когда искал быстрые заработки на Телеграмм-каналах", - говорится в сообщении.

После вербовки агент объезжал местность, где пытался выявить боевые позиции противовоздушной обороны. В то же время предатель регистрировал геолокацию критически важных энергообъектов региона и фиксировал последствия вражеских "прилетов" для дальнейшей корректировки воздушных атак РФ.

Сотрудники СБУ разоблачили предателя на начальных этапах его разведактивности и сорвали планы захватчиков.

Вражеского агента задержали "на горячем", когда он проводил разведку вблизи военного объекта. Злоумышленник хотел установить у потенциальной цели скрытую вебкамеру для дистанционного наведения воздушных ударов.

У задержанного изъяли мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с ФСБ.

Следователи сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас фигурант находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе задержали 21-летнего российского агента, который искал "бреши" в ПВО.