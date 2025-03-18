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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Делок лично подбирал и покупал автомобили в странах Евросоюза. Чтобы избежать уплаты пошлин и налогов при импорте, фигурант декларировал авто как гуманитарную помощь для благотворительных организаций. На самом деле машины продавали частным лицам за наличные деньги.

В июле-ноябре 2024 года так реализовали 12 авто стоимостью более 1,3 млн грн.

Злоумышленнику объявили подозрение. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к схеме.

Напомним, ранее на Буковине задержали "бизнесмена", заработавшего миллионы на продаже гуманитарных автомобилей.