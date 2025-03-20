У Хмельницькому псевдоволонтери продавали гуманітарні автівки для ЗСУ

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У Хмельницькому правоохоронці викрили представників благодійної організації, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії. Згодом продавли їх за готівку в розмірі від 5 500 до 6 500 доларів за одне авто.

Двох представників організації затримали під час продажу 5-ти автомобілів на загальну суму майже 23 тисячі доларів.

Загалом ділки продали гуманітарних автівок на суму понад 1,2 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків у членів організованої групи вилучили грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійної організації, низку іноземних номерних знаків від транспортних засобів, ввезених з країн Євросоюзу, талони тимчасової реєстрації, декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою, чорнові записи.

Наразі слідчі вже оголосили фігурантам підозру. Їм світить ув'язнення на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Також підозру оголосили голові благодійної організації.

Нагадаємо, у Черкасах двоє чоловіків продавали "гуманітарні" авто для ЗСУ. Їм загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто.