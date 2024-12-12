На Буковине задержали "бизнесмена", заработавшего миллионы на продаже гуманитарных авто

фото: полиция

На Буковине полицейские задержали организатора преступной схемы, заработавшего на «гуманитарных» авто почти 4 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным правоохранителей, преступную схему заработка организовал 30-летний иностранец.

"Он отвечал за поиск авто в странах ЕС, а также вел переговоры с владельцами по условиям продаж", - говорится в сообщении.

Мужчина избрал себе сообщниками женщин и мужчин старше 60 лет, которые имели право выезда за границу. Они забирали автомобили и транспортировали в Украину.

"Чтобы не платить акцизный налог и таможенные платежи, автомобили завозили как гуманитарную помощь для ряда фиктивных благотворительных фондов, открытых на подставных лиц. В дальнейшем злоумышленники продавали "гуманитарку" за наличные, как гражданским гражданам, так и военным", - рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что по этой схеме было ввезено 21 авто. Фигуранты должны были заплатить за эти авто 3,5 млн грн таможенных платежей.

Организатору схемы объявили о подозрении, его взяли под стражу сроком на 60 суток с правом несения около 1,8 млн грн залога.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали дельцов, заработавших на продаже гуманитарных авто более 31 млн грн.