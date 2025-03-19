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В Днепре правоохранители разоблачили очередную схему с гуманитарной помощью. Злоумышленники врали в декларациях и продавали авто

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили пятерых злоумышленников, которые продавали гуманитарную помощь. По данным следствия, житель Днепра наладил схему продажи авто, которые были ввезены в Украину в качестве гуманитарной помощи.

"В свою очередь директор благотворительной организации создавал таможенные декларации и предоставлял органам таможенного контроля гарантийные письма для ввоза авто по упрощенной процедуре как гуманитарную помощь", - говорят правоохранители.

Когда авто ввозилось в Украину, подозреваемые продавали машины через социальные сети.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили схему ввоза из-за границы автомобилей под видом гуманитарной помощи. Злоумышленники декларировали машины как гуманитарную помощь, а на самом деле продавали за наличные деньги.