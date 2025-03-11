В Черкассах двое мужчин продавали "гуманитарные" авто для ВСУ

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Полицейские Черкасской области раскрыли схему незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных Сил Украины. Двум подозреваемым грозит от пяти до семи лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники действовали через благотворительный фонд, оформляя транспортные средства как гуманитарную помощь для нужд Вооруженных Сил Украины. На территории Украины автомобили не передавали военным частям, а выставляли на продажу.

Среди реализуемых авто были "Mercedes-Benz ML 350", "Renault Master" и "Audi S4". Стоимость транспортных средств оценивалась в 17 тысяч долларов.

Злоумышленников задержали при передаче денег за эти автомобили.

В ходе обысков правоохранители изъяли наличные средства, документацию, подтверждающую факт ввоза авто под видом гуманитарной помощи, а также транспортные средства.

Двум мужчинам в возрасте 26 и 30 лет были сообщены о подозрении в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, на Буковине задержан "бизнесмен", заработавший миллионы на продаже гуманитарных авто.