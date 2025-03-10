В Украине резко возросло количество просроченных штрафов от ТЦК

фото: facebook/Николаевский областной ТЦК и СП

С начала года открыто около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы — почти столько же, как за весь 2023 год

Об этом сообщает ресурс Опендатабот, передает RegioNews.

Несмотря на то, что долгов за штрафы становится больше, украинцы не спешат их платить. Так, 23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не оплачены. Среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.

Наиболее активно штрафуют украинцев на Днепропетровщине (1 053 производства), в Киеве (1 003) и на Полтавщине (916).

Почти половину от просроченных штрафов выписали украинцам в возрасте 25-35 лет. Еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36-45 лет.

Напомним, в Киеве разоблачили адвоката , обещавшего помощь с уклонением от мобилизации. Свою "услугу" он оценил в 25 тысяч долларов.

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