В Лубнах хирург ВЛК "погорел" на взятке: врачу объявили подозрение

фото: Полтавская областная прокуратура

Правоохранители выдвинули подозрение хирургу КП "Лубенская больница интенсивного лечения", который являлся членом военно-врачебной комиссии при местном территориальном центре комплектования

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, он получил 1000 долларов США неправомерной выгоды за принятие решения, признаваемого местным жителем пригодным к службе только в частях обеспечения, учебных центрах и других небоевых подразделениях ВСУ.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о хирурге Илларии Плегуце.

Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, чиновники ВСУ организовали коррупционную схему в ТЦК Киева и Волыни.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.