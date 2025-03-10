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10 марта 2025, 11:53

В Лубнах хирург ВЛК "погорел" на взятке: врачу объявили подозрение

10 марта 2025, 11:53
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фото: Полтавская областная прокуратура
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Правоохранители выдвинули подозрение хирургу КП "Лубенская больница интенсивного лечения", который являлся членом военно-врачебной комиссии при местном территориальном центре комплектования

Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, он получил 1000 долларов США неправомерной выгоды за принятие решения, признаваемого местным жителем пригодным к службе только в частях обеспечения, учебных центрах и других небоевых подразделениях ВСУ.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о хирурге Илларии Плегуце.

Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, чиновники ВСУ организовали коррупционную схему в ТЦК Киева и Волыни.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.

взятка хирург Полтавская область Врач ТЦК ВВК
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