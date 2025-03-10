В Лубнах хирург ВЛК "погорел" на взятке: врачу объявили подозрение
Правоохранители выдвинули подозрение хирургу КП "Лубенская больница интенсивного лечения", который являлся членом военно-врачебной комиссии при местном территориальном центре комплектования
Об этом сообщила пресс-служба Полтавской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, он получил 1000 долларов США неправомерной выгоды за принятие решения, признаваемого местным жителем пригодным к службе только в частях обеспечения, учебных центрах и других небоевых подразделениях ВСУ.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Местные СМИ сообщают, что речь идет о хирурге Илларии Плегуце.
Расследование по этому делу продолжается.
Напомним, чиновники ВСУ организовали коррупционную схему в ТЦК Киева и Волыни.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области будут судить работников ТКЦ, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц.